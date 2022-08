Grote rommelmarkt Nevele niet meer in september

Het Feest- & sportcomite Niet Versaegen Nevele is volop bezig met de voorbereiding van de septemberkermis en de tiende editie van Hapje Tapje. In tegenstelling tot vorige jaren wordt de traditionele grote rommelmarkt uit het programma van september getrokken en vervroegd ingericht in augustus, namelijk op zondag 14 augustus. “Dit doen we vooral omwille van het feit dat het organisatorisch niet evident was om een topevenement als Hapje Tapje te combineren met een rommelmarkt de dag erna”, zegt Filip Vervaeke. “Verschillende feestvierders van Hapje Tapje bleven in het verleden tot in de vroege uurtjes rondhangen in de lokale horeca en dit terwijl de rommelmarkt dan ook volop op gang moest komen. Ook wij als feestcomité moeten gedurende de ganse nacht instaan om afval op te ruimen. Vaak waren we nog bezig met opruimen terwijl er al marktkramers hun kraampje aan het opstellen waren. Praktisch is dat niet en daarom doen we het enkele weken vroeger.”