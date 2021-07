Grote Bevrijdingsfeest in Deinze afgelast: “We hadden het graag anders gezien”

Begin juli maakte Tom Van Damme bekend dat het Grote Bevrijdingsfeest in het Martinuspark in de Oost-Vlaamse stad Deinze zou plaatsvinden. Jongerenplatform TAGMAG en reisorganisator Route du Soleil planden dit feest aanvankelijk op 26 juni om het dan uit te stellen naar vrijdag 30 juli. Deze datum werd al in mei vastgelegd en zonder dat de locatie bekend was, vlogen de 5.000 kaarten pijlsnel de deur uit. In de Leiestad zou een beetje geschiedenis worden geschreven, want het Grote Bevrijdingsfeest zou het eerste post-corona festival in België zijn waarop 5.000 man samen mocht feesten zonder afstandsregels. Alles leek in gereedheid gebracht om de feestgangers volgende week vrijdag te ontvangen in de groene oase tussen de Leie en de oude Leiearm in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie (Deinze), maar nu blijkt dat de jongeren toch geen Bevrijdingsfeest krijgen.