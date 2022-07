Grootschalige verkeerscontrole: vier bestuurders betrapt onder invloed van drugs

Lovendegem RESTOTIP. Ten Sushi in Lovendegem: “Japans eten bij Tibetaanse kok”

De Tibetaanse Ciren Wengmu (38) opende begin juni een nieuwe sushizaak in de voormalige krantenwinkel ’t Meuleken in de Molendreef. Na Nazo Sushi is het in de Waarschootse Stationsstraat al de tweede afhaalzaak die op korte tijd de deuren opent in Lievegem. Wij gingen proeven.

1 juli