GroenRood kaart bomenkap Deinze aan: “Op 6 jaar tijd is een bos zo groot als De Brielmeersen verdwenen”

DeinzeEen bos zo groot als recreatiedomein De Brielmeersen. Zoveel bomen werden er tussen 2014 en 2020 gerooid op grondgebied Deinze volgens cijfers die oppositiepartij GroenRood in handen kreeg. Volgens milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) werden er de voorbije twee jaren minstens evenveel gronden bebost. “Het probleem is dat er geen inventaris is, daarom pleiten we voor een bomendatabank”, aldus GroenRood.

Slechts in 11 van de 300 Vlaamse gemeenten werd er meer bos gekapt dan in Deinze. Dat zegt oppositiepartij GroenRood op basis van cijfers die men verkreeg na het stellen van vragen aan het Vlaams Parlement.

“Tussen 2014 en 2020 zijn er in Deinze 16 vergunningen verleend voor ontbossing”, zegt gemeenteraadslid Kristof Van Den Berghe. “Hierdoor is er in deze periode 244.094 vierkante meter ontbost, dat is ongeveer de oppervlakte van De Brielmeersen. En dan rekenen we nog de illegale boskap niet mee. Hiermee staan we op de niet benijdenswaardige derde plaats van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat we slechts 1 procent bos hebben in Deinze maakt de cijfers nog triester.”

Volgens GroenRood is er nood aan een bomendatabank. “Onze cijfers gaan enkel over aanvragen voor een grote boskap, de gewone kapaanvragen worden door de stad niet bijgehouden”, zegt Peter Parmentier. “In een bomendatabank zouden de cijfers over het exacte aantal gekapte bomen moeten bijgehouden worden. De laatste jaren probeert het stadsbestuur mensen aan te zetten tot het planten van meer bomen, maar zolang men het kappen geen halt toe roept is dit dweilen met de kraan open.”

Volgens milieuschepen Filip Vervaeke moeten de cijfers genuanceerd worden. “GroenRood geeft de indruk dat de stad carte blanche geeft voor ontbossing”, zegt de schepen. “Wij staan dit echter toe bij concrete projecten en dossiers met meerwaarde en dit binnen de wettelijke context van compensatie. In onze meerjarenplanning zijn we bezig met bosbeheer. De voorbije twee jaar werd er ongeveer 25 hectare, dat is ook een gebied zo groot als De Brielmeersen, aan gronden vergund om te bebossen. Bij de gunning tot kappen van bomen wordt steeds een heraanplant opgelegd. Ik geef wel toe dat we nog meer werk moeten maken van controles op de effectieve uitvoering van deze heraanplant. Ik geef ook mee dat we vorig jaar 2.000 fruitbomen en dit jaar bijna 1.000 loofbomen en houtkanten hebben uitgedeeld aan inwoners. In 2020 werd er ook een geboortebos van ongeveer 1.000 bomen aangeplant ter hoogte van Vaart Rechts naast de sportsite van SK Nevele. Het is de bedoeling om dit verder uit te rollen in 2023 , 2024 en 2025.”

