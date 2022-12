GroenRood en Vooruit Deinze trekken als één links blok naar de verkiezingen: “Deinze heeft nood aan een meer ecologisch en socialer beleid”

De motregen en de ijzige wind konden woensdagmiddag de sfeer niet verpesten aan dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. Leden van de oppositiepartijen GroenRood en Vooruit Deinze kwamen er samen om het glas te heffen. Niet zozeer om 2023 al feestelijk in te zetten, maar wel om vooruit te kijken naar eind 2024.

“GroenRood en Vooruit Deinze trekken in oktober 2024 samen naar de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Vooruit Deinze-voorzitter Wouter De Schepper. “De voorbije legislaturen hebben we al toenadering tot elkaar gezocht, maar om diverse redenen is het er nog nooit van gekomen. De laatste maanden werd er een samenwerking op poten gezet en nu kunnen we ons project Ja! Voor Deinze! aankondigen. Onder die naam zullen we één lijst vormen zodat we in 2025 als één gezamenlijke fractie in de gemeenteraad kunnen zetelen. Er is geen sprake van een nieuwe partij of een kartel, wel van een duurzaam en open project. GroenRood en Vooruit Deinze blijven dus bestaan als individuele politieke partijen, maar er zal één gezamenlijke kieslijst zijn.”

Gemeenteraadslid en GroenRood-boegbeeld Annick Verstraete benadrukt het belang van de samenwerking. “ “Met het verdwijnen van de opkomstplicht is het belangrijk om de krachten te bundelen. Deinze zit gebetonneerd door de jarenlange samenwerking tussen CD&V en Open Vld en er is maar weinig ruimte voor oppositie. Met een zo groot mogelijke fractie in de gemeenteraad van 2025 kunnen we het politieke landschap doen bewegen. Dat doen we beter door samen te werken in plaats van naast elkaar.” Gemeenteraadslid Freija Dhondt (Vooruit Deinze) vult aan: “Op inhoudelijk vlak zitten we vaak op dezelfde lijn. We streven allebei naar een socialer en meer ecologisch beleid in onze stad. Recente voorbeelden zijn de besparingen in de kinderopvang of de meerkost voor poetshulp voor mensen met een uitkering. Deze thema’s komen te weinig aan bod in het huidige beleid en dat moet veranderen.”

Volgens GroenRood-voorzitter Peter Parmentier wordt er te vaak aan ‘window dressing’ gedaan door het huidige bestuur. “Het is moeilijk oppositie te voeren in Deinze. Er worden wel goede dingen gedaan, maar vaak gaat het om echte problemen te maskeren. Zo is het moeilijk om de burgers ervan te overtuigen dat Deinze op vele vlakken echt niet goed bezig is. Een voorbeeld is de ontbossing, waarbij we tot de slechtste leerlingen van de klas behoren.”

De samenwerking is enigszins opmerkelijk omdat GroenRood 17 jaar geleden ontstond toen ex-sp.a’ers de handen in elkaar sloegen met de lokale afdeling van Groen! “Dat is een verhaal uit het verleden, nu schrijven we een nieuw verhaal”, zegt Annick Verstraete. “Zie dit ook als een fusieverhaal. We willen er zijn voor inwoners uit alle 17 deelgemeenten. In de dorpen van het voormalige Nevele is de fusie met Deinze bij vele mensen nog niet helemaal verteerd. De progressieve Deinzenaar heeft nood aan één huis. Iedereen die mee wil schrijven aan ons verhaal is welkom op onze ideeëndagen die we in de lente opstarten. Via brainstormmomenten en inspiratiesessies willen we samen met de inwoners ons inhoudelijk verhaal verder vorm geven.”

Meer info vind je binnenkort op www.javoordeinze.be, de Facebookpagina ‘javoordeinze’ en de Instagrampagina ‘javoordeinze’.

