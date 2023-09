Groen start jongerenafdeling in Deinze

Basis­school De Veerboot verhuist naar stadscen­trum en krijgt er een internaat bij: “Opening voorzien voor volgend schooljaar”

Er staat een grote verhuis op til in het onderwijslandschap in Deinze. De buitengewone basisschool De Veerboot verhuist van Astene naar een nieuw gebouw op de Erasmus-site in het stadscentrum. In het nieuwe gebouw komt ook MFC Odisam, een internaat voor jongeren met autisme, een verstandelijke beperking of gedrags- en emotionele problemen. Vrijdag werd de eerste symbolische steen gelegd.