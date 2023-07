Groeisels laat mensen met beperking of psychische problemen werken in plukboerderij ‘t Schaaphof: “Hier kan ik mijn hoofd leegmaken”

wielrennen elite vrouwen Lucinda Brand wint Baloise Ladies Tour: “Een ex-wereldkam­pi­oe­ne, een kampioene tout court, kleurt erelijst”

Lucinda Brand (34) wint de Baloise Ladies Tour. De ex-wereldkampioene veldrijden, legde de basis van deze eindwinst in de individuele tijdrit over 17,1 kilometer in Knokke. Met vier sprintzeges was Charlotte Kool een andere blikvanger. De Servische Jelena Elic won in Deinze de slotrit.