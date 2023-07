Grijsbulckstraat tijdelijk afgesloten

Fré (43) opent met Triple 7 eerste dartshop van de regio: “Je kan hier alles uittesten met een drankje erbij”

Wie houdt van een spelletje darts, die moet in Triple 7 - voluit Triple Seven - zijn. In industriezone De Prijkels opent Fré Vindevogel (43) op zaterdag 15 juli de eerste dartwinkel van de regio. “Wanneer je pijltjes online koopt, weet je niet of ze je zullen bevallen. Hier kan iedereen ze eerst komen testen en ook voor G-sporters hangt een speciaal dartbord”, zegt Fré.