Gratis zwemmen voor peuters, maar extra kost voor niet-Deinzenaars: Palaestra past tarieven aan

Betonvak­ken Karreweg worden hersteld

De betonvakken van de Karreweg in Zulte worden hersteld. Het gaat om het stuk tussen de Houtstraat en de Stokstraat. Tijdens de werken wordt gewerkt met verkeerslichten waardoor een beurtelingse doorgang steeds mogelijk blijft in de Karreweg. De aansluiting van de Houtstraat wordt tijdens de werken afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Groeneweg en Oudenaardestraat. De aansluiting van de Stokstraat met de Karreweg wordt eveneens afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via Karreweg, Meirestraat, Industriezone. Gelijktijdig wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Dertienveldekensweg, als ontsluiting van de industriezone. De toegelaten rijrichting is van Stokstraat richting Olsensesteenweg. De werken worden uitgevoerd in de week van 10 april.