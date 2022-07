Gratis wifi beschikbaar in stadscentrum

“Je kon al gratis surfen in de bibliotheek van Deinze, het Leietheater, het mudel, KADE, Brieljant, Brielpunt, het RAC-gebouw, het dienstencentrum Leiespiegel, HUP/HUB, het gemeentehuis Nevele, de bibliotheek Landegem en het auditorium en foyer De Klaproos”, zegt Sofie D’hondt, schepen bevoegd voor IT. “ Vanaf deze zomer kan je ook in het stadscentrum gratis surfen op het wifi-netwerk van de stad. Het is nu het ideale moment om dit te lanceren met de koopjes en de vele evenementen die deze vakantie gepland staan. Momenteel is er gratis wifi op de Markt, het Sint-Poppoplein, in de Tolpoortstraat, de Brielstraat en in het Kaandelpark. Verbinding maken met het wifinetwerk is eenvoudig: kies op jouw toestel het signaal wifi4eu bij de wifi-instellingen. Je hoeft je niet aan te melden.”