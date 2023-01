Gratis graffitiworkshops aan jeugdhuis Brieljant: “De vandalen die de spoorwegtunnel beschadigden, zijn ook welkom”

DeinzeDe stad Deinze wil het publiek domein verder verfraaien met muurschilderingen. Met het project PILAAR zoekt men via gratis workshops graffitikunstenaars die op het einde van de rit een muur in Deinze mogen opsmukken met street art. “Dit is ook een boodschap aan de vandalen die recent de muurschildering in Petegem-aan-de-Leie met tags hebben beklad : wees welkom, leer eerst uw vak en dan voorzien wij de nodige ruimte”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Met het project PILAAR zetten Wallin’, een organisatie gespecialiseerd in grafitti en street art, en Cultuurregio Leie Schelde street art in de kijker. Naast Deinze stappen ook Zulte, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zwalm mee in het traject.

Workshops

“PILAAR start met een introductiesessie op zaterdag 4 maart in jeugdhuis Brieljant", zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V). “Tussen april en oktober worden er dan workshops gegeven waarbij de deelnemers met de begeleiders van Wallin’ de kneepjes van het vak aanleren; van een eigen tag schetsen tot het leren werken met een spuitbus. Hierbij zal er geoefend worden op houten oefenpanelen. In een volgende fase organiseren we een ‘graffiti jam’ en de winnaar van deze wedstrijd mag volgend jaar meewerken aan een nieuwe muurschildering, die ergens in Deinze zal komen. We hebben al enkele locaties op het oog, maar deze kan ik nog niet vrijgeven.”

Met PILAAR werkt de stad verder aan de introductie van graffitikunst in het Deinse straatbeeld. In 2015 beet het Rotterdamse kunstenaarsduo Telmo Miel de spits af met de muurschildering van de berenmutsen op de achtergevel van zaal Palace. In 2017 volgde het meisje met de kaars van de Belgisch-Amerikaanse street artist Nils Westergard op de muur van zaal Palace in Astene en een jaar later liet de Antwerpse kunstenaar Pieter Bostoen zijn creativiteit de vrije loop op het skatepark aan Brieljant. De Deinse kunstenaar Jesse Van Gompel vereeuwigde de Tour de France-winnaar Lucien Buysse op de gelijknamige fietsersbrug en Katrijn Vanaelst mocht vorig jaar het spoorwegviaduct opfleuren. Twee spoorwegtunnels in Petegem-aan-de-Leie kregen een muurschildering van de Oostendse kunstenaar Siegfried Vynck. De muurschildering in de tunnel in de Sint-Hubertstraat werd vorige week beklad door vandalen.

“Stop met tags”

“De aankondiging van PILAAR komt misschien wel op het juiste moment", zegt schepen Rutger De Reu. “Ik richt me dan ook tot de persoon of personen die het kunstwerk hebben beschadigd: stop met die tags en kom naar de workshops om uw vak te leren. Wie weet, krijg je dan volgend jaar de ruimte om een mooie muurschildering te maken. Over het beschadigde werk kan ik zeggen dat er een gespecialiseerde firma wordt ingeschakeld om de tags te verwijderen. Dit zal in samenwerking met de kunstenaar gebeuren.”

PILAAR is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar, maar ook volwassenen mogen deelnemen. Voorkennis is niet vereist. Inschrijven doe je via www.cultuurregioleieschelde.be/pilaar. Meer info via www.wallinofficial.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.