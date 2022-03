Gratis gele doos voor thuiswonende senioren en chronisch zieken: “Deze doos kan mensenlevens redden”

“De ‘gele doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons-, contact- en medische gegevens”, zegt Conny De Spiegelaere, de Deinse schepen bevoegd voor Senioren. “Ze moet in de koelkastdeur bewaard worden, want dat is een gemakkelijk vindbare plaats voor hulpdiensten. Wanneer ouderen of personen met een chronische ziekte in nood verkeren, vinden diensten als de brandweer, politie en hulpverleners sneller de nodige informatie. De gele doos bevat een infoboekje voor belangrijke persoons-, contact- en medische gegevens, een pochette voor het medicatieschema en een sticker om op de binnenkant van de deur te bevestigen. Zo weten de hulpdiensten dat er een gele doos in de koelkast aanwezig is.”