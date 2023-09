Gottemse Schutters klaar voor grootste weideschieting van het land: “Iedereen kan komen proberen”

Onver­schrok­ken huiseige­naar (51) sleurt brandende scooter uit huis

Een 51-jarige die in de St-Hubertstraat woont, merkte vrijdagavond op dat zijn scooter die in de gang geparkeerd stond, vuur had gevat. Dankzij zijn snelle optreden kon de man voorkomen dat de woning afbrandde.