Gottemnaars protesteren tegen sloop oude burgemeesterswoning en komst woonerf: “Twintig extra huizen zullen voor meer verkeersdrukte zorgen”

De Pinte/Nazareth/Sint-Martens-Latem Politie Schel­de-Leie legt barslechte cijfers voor na snelheids­con­tro­les

Politiezone Schelde-Leie legt niet zo fraaie cijfers voor naar aanleiding van hun snelheidscontroles in oktober. In de A. De Pesseroeylaan in Sint-Martens-Latem hield amper 11% zich aan de snelheidslimiet. De toegelaten snelheid is daar 30 km/uur.

13:04