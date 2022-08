Gottem voor derde keer mekka voor kleiduifschutters: “Dankzij ons zijn er meer mensen die kunnen proeven dan deze mooie sport”

Gottem/DeinzeDe Gottemse Schutters laten voor de derde keer de sportwapens knallen. Op zaterdag 10 en zondag 11 september verwacht men opnieuw zo’n 700 schutters op de weide in de Terdonckstraat tussen Gottem en Wontergem, bij Deinze. Ook wie nog nooit een wapen in zijn of haar handen had, is welkom om te proberen om een kleiduif te raken. “Het ziet er gemakkelijker uit dan het in werkelijkheid is”, zegt secretaris Nico Blomme.

Begin 2020 hielden Frederik Vandierendonck en Marijke T’Hooft van Bakkerij Willy samen met Nico Blomme, Jozef Vandierendonck en Herwig en Kristof Goeminne de nieuwe sportvereniging De Gottemse Schutters boven de doopvont. Nadat ze jarenlang andere kleiduifschietingen hadden bezocht, besliste het gezelschap om in van dat jaar een eigen evenement te organiseren en op een weide in de deelgemeente Gottem vonden ze de geschikte locatie. Door de coronamaatregelen waren er toen nog geen toeschouwers toegelaten, maar er kwamen wel zo’n 700 schutters opdagen. In september vorig jaar verhuisde de kleiduifschieting naar een grotere weide van 60.000 vierkante meter op de grens van Gottem en Wontergem, waar opnieuw 700 schutters en nog eens 400 toeschouwers naartoe kwamen. Op datzelfde veld worden in september opnieuw de schietstanden opgesteld.

“Ondertussen zijn De Gottemse Schutters een vzw geworden en deze telt bijna 30 leden”, zegt secretaris Nico Blomme. “We willen ons evenement ook steeds professioneler aanpakken. Het heet vanaf nu ook Kleiduifschieting Deinze in plaats van Kleiduifschieting Gottem, omdat heel wat deelnemers van ver komen en Gottem niet weten liggen. Om wat geld in het laatje te brengen starten we het weekend al op vrijdag 9 september met een eetfestijn. Iedereen is welkom voor hapjes, warme beenham met frietjes en een dessert en dit voor 35 euro. Hieraan gekoppeld kan je deelnemen aan een whiskytasting van Art Malts en hiervoor betaal je 50 euro in totaal. Inschrijven kan via de website www.gottemseschutters.be.”

“Voor de kleiduifschieting zelf hebben we nog meer schietstanden dan vorig jaar”, zegt Frederik Vandierendonck. “Zo hebben we 2 oefenstanden, 2 jachtstanden, 3 trapstanden en 6 privéstanden die voor een tijdslot van 4 uur kunnen afgehuurd worden door bedrijven of verenigingen. Daarnaast hebben we nog een stand voor de sponsors en 3 initiatiestanden. Deze zijn er voor wie geen schutterslicentie heeft, maar toch eens wil proberen kleiduifschieten. Onder begeleiding van een ervaren schutter kan iedereen vanaf 16 jaar eens proeven van de sport. Voor tien kleiduiven, dat zijn lemen schoteltjes die door een machine worden weggeslingerd, betaal je 15 euro, inclusief gebruik van wapen en munitie.” Nico vult aan: “De Gottemse Schutters waren één van de eerste verenigingen die volop inzetten op initiatiestanden. Ondertussen beginnen steeds meer schuttersverenigingen dit te doen. We vinden het een goede manier om eens kennis te maken met een sport, die niet zo toegankelijk is. Zwemmen of voetballen kan je gemakkelijk eens proberen, maar voor kleiduifschieten komt er wel wat meer bij kijken. Het is ook geen gemakkelijke sport. Wie het probeert, zal wel ondervinden dat het heel wat techniek en beheersing vereist.”

“Dit jaar vallen er voor het eerst geldprijzen te winnen”, zegt Frederik. “Deze gaan van 50 tot 250 euro. Voor wie gewoon wil genieten van het spektakel zijn er drank- en eetstanden voorzien en de kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel. Dit jaar wordt er zowel op zaterdag als op zondag doorlopend geschoten van 9 tot 18 uur; dus zonder pauze. Kleiduifschieting Deinze kan je zien als een ideale uitstap voor het ganse gezin.”

De schietstanden van de Gottemse Schutters komen in de Terdonckstraat tussen Gottem en Wontergem, aan Oude Meers, en iedereen is welkom van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Parkeren kan op het terrein zelf.

Meer info via www.gottemseschutters.be.

