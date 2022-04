Gilbert en Gerarda vieren platina huwelijk

Gilbert was vroeger zeer actief in het verenigingsleven in Zeveren en omstreken. Hij werkte als leerkracht en eindigde zijn loopbaan in het bankwezen. Gilbert was secretaris van de Sint-Poppofeesten in Deinze in het jaar 1949 en daar leerde hij Gerarda kennen, die toen in boekhandel Sint Cecilia werkte. Het koppel heeft vier kinderen, twaalf kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.