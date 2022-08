Gezondheidswandeling voor 55-plussers

Spaargids.be 25.000 euro vijf jaar op je spaarreke­ning? Zoveel zijn die centen nu minder waard

Lage spaarrentes en een torenhoge inflatie. Voor spaarders is het geen lucratieve periode. Zij zien hun spaargeld al geruime tijd in waarde dalen. Wie gedurende vijf jaar 25.000 euro onaangeroerd op het spaarboekje liet staan, zag zijn koopkracht procentueel met 8,7% en in reële waarde met 2.174 euro wegsmelten. Spaargids.be legt uit.

18 augustus