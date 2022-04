Gezinsbond organiseert fietslessen voor volwassenen

“Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zegt Marleen Vanlerberghe, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. “De fietsschool richt zich tot volwassenen die niet kunnen fietsen of bang zijn om op de openbare weg te fietsen. Eerst oefenen we in een beschermde omgeving en daarna gaan we samen de straat op. We willen verschillende doelgroepen bereiken, waaronder ook inwoners van een andere origine of nieuwkomers, maar ook mensen die bijvoorbeeld na een valpartij angst hebben om terug op de fiets te springen.”