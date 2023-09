Gewapende man verschanst zich urenlang in woning, speciale eenheden kunnen hem inrekenen

De man, een vader, verschanste zich woensdag omstreeks 11 uur in zijn woning in de Olmweg in Merendree, deelgemeente van Deinze. Volgens bronnen zou hij zijn ex-partner, met wie hij recentelijk pas gebroken zou hebben, een video gestuurd hebben waarop hij gewapend en gemaskerd te zien is.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd en kwamen massaal ter plaatse. De man was gedurende de hele tijd alleen in zijn woning. Met een drone werd het huis en de handelingen van de man voortdurend in de gaten gehouden. Speciale eenheden probeerden uren lang om de man, die zwaar dronken geweest zou zijn, te overtuigen om zich over te geven. Dat lukte omstreeks 15 uur. Hij kwam uit de woning en gaf zich op zijn knieën over. Na een check in de ziekenwagen werd hij overgebracht naar het commissariaat, waar hij verder verhoord zal worden. De politie zal nog een huiszoeking doen in de woning. Het wapen dat hij toonde in de video zou een loodjesgeweer geweest zijn.