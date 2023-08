Patrick herstelt van zware beroerte en bedankt verplegers met hulpboek: “Het doet deugd dat ik op die manier iets kan betekenen voor lotgenoten”

Elke dag wordt één op zestig Belgen getroffen door een beroerte. Daarna volgt een lang herstelproces, in de hoop ooit weer de oude te worden. Ook Patrick Verheye (57) uit Dentergem maakte het mee. In zeven maanden tijd leerde hij opnieuw stappen en praten. Als dank voor het verplegend personeel, maakte hij het boek ‘De Praatkameraad’ om lotgenoten bij te staan. “Dat boekje met pictogrammen is mijn redding geweest.”