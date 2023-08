Sneukel­fiets­tocht in en rond Wontergem

De gezinsbond van Wontergem (Deinze) organiseert op zondag 6 augustus een sneukelfietstocht. Het parcours is 30 of 40 kilometer lang en alle deelnemers krijgen onderweg 6 hapjes. De start is voorzien tussen 13.30 en 14.30 uur. Leden betalen 15 euro (13 euro voor kinderen) en niet-leden betalen 18 euro (16 euro voor kinderen). Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij de bestuursleden of via het inschrijvingsformulier op de website www.wontergemgezinsbond.be.