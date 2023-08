Sint-Hubert­straat deels onderbro­ken

In de Sint-Hubertstraat in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) zal er enkele dagen hinder zijn door werkzaamheden. Van dinsdag 22 augustus tot vrijdag 25 augustus wordt in een deel van de Sint-Hubertstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd naar aanleiding van nutswerken in opdracht van Fluvius. De juiste rijrichting is van de Centrumlaan in de richting van de Houtkantlaan. Er wordt een omleiding voorzien via Houtkantlaan – Oostkouterlaan – Centrumlaan.