Gentse chef Carlo (54) keert terug naar de roots met pizzeria Gusto: “Toen ik 15 jaar was, leerde ik pizza’s bakken in het restaurant van mijn vader”

De liefde voor de Italiaanse keuken zit bij Carlo Miccoli in het bloed. In totaal stond de man al 35 jaar in de keuken van diverse gekende zaken in het Gentse. “Mijn vader Ciro was de oprichter van restaurant Firenze in de Sint-Amandstraat in Gent”, zegt Carlo. “Daar heb ik pizza’s leren bakken toen ik een jongen van vijftien jaar oud was. Eind de jaren tachtig heeft mijn vader het restaurant verkocht aan de huidige eigenaar Carmelo en een jaar later heeft hij Sabatini opgericht langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Sint-Martens-Latem. Ondertussen is hij met pensioen en zet mijn broer de zaak Mario Sabatini voort. Ik heb jaren in de keuken van Sabatini gewerkt en in 2007 ben ik met mijn vrouw Jasmine (55) Il Mondo Di Miccoli begonnen in de Baron de Gieylaan in De Pinte. In 2018 hebben we de zaak verkocht. Ik had even genoeg van de horecawereld en wou iets anders doen. De voorbije vier jaar was ik aan de slag als car detailer in Lochristi, maar mijn passie voor de keuken was nog te sterk aanwezig. Samen met Jasmine begin ik met Gusto aan een nieuw avontuur.”