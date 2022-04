Geert en Marijke verhuizen na 32 jaar hun fietsenwinkel van de rand naar centrum van het dorp: “Na enkele weken al veel nieuwe klanten bij”

‘Fietsen voor iedereen’, maar dan in het Italiaans. Dat is de nieuwe naam van de fietsenwinkel van Geert en Marijke, die enkele weken geleden hun winkel in Kerrebroek verlieten voor een nieuw pand in de Camille Van der Cruyssenstraat in het dorpscentrum. De naam Bici Per Tutti is ook een knipoog naar de voormalige kledingzaak Per Tutti by Junic, die er eind vorig jaar de deuren sloot.

Het verhaal van Geert en Marijke startte in 1988 met een glazen aanhangwagen vol fietsen. Enkele jaren later volgde de winkel, die ze aan hun huis in Kerrebroek bouwden. “We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie, die meer in het zicht lag”, zegt Geert. “Dat is geen slechte beslissing geweest, want nu we in het centrum zitten, hebben we al heel wat nieuwe klanten mogen verwelkomen. De fietsenverkoop zit ook al twee jaar in de lift, met dank aan de lockdowns tijdens de coronacrisis. Veel meer dan wandelen en fietsen kon je niet doen en heel wat mensen hebben toen een fiets gekocht. De vraag is momenteel nog steeds groter dan het aanbod, zeker in het geval van koersfietsen en mountainbikes.”

Elektrische fietsen

Geert en Marijke waren één van de eerste fietsenverkopers die inzetten op elektrische fietsen. “Wij verkopen dat al 25 jaar, maar nu is de verkoop van elektrische fietsen echt aan het boomen”, zegt Geert. “Aan volwassenen verkopen we amper nog gewone stadsfietsen.

Bici per tutti vind je in de Camille Van der Cruyssenstraat 30. De zaak is van dinsdag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, op zaterdag van 8.30 tot 17 uur en in de lente- en zomermaanden van 9 tot 12 uur. Meer info via www.fietsenvanspeybroeck.be.