Geen oplossing voor gezin waar bruin water uit de kraan stroomt: “De wc’s spoelen we door met een emmer, dat is toch niet meer van deze tijd?”

DeinzeAl jaren stroomt er bij Wouter Defour en Tessa Vallaeys uit Deinze enkel roodbruin water uit de kraan. Een aansluiting op de stadsleiding blijkt niet haalbaar door de lange afstand en een andere oplossing is er voorlopig niet. “Onze kleren wassen we in een wassalon en het toilet doorspoelen doen we met een emmer. We wonen hier graag, maar deze situatie is onhoudbaar”, zegt Wouter.