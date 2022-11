Geen ijspiste, maar wel doolhof en skihut op Sint-Poppoplein: “We brengen de sfeer uit de Alpen naar Deinze”

Om te schaatsen in Deinze zullen we moeten wachten tot wanneer de Leie bevriest. De ijspiste, sinds 2014 een vaste waarde tijdens de eindejaarsperiode in Deinze, werd geschrapt naar aanleiding van de hoge energieprijzen. De stad heeft wel een alternatief op het Sint-Poppoplein.

Almhütte

“Net zoals vorig jaar werken we samen met de organisatie Look I Like”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Zij installeren een winters doolhof en de almhütte Chez Babette op het plein.” Quinten Goekint van Look I Like vult aan: “Het doolhof is gemaakt van hout en het parcours wordt volledig aangekleed met onder andere kerstbomen. De toegang is volledig gratis. Chez Babette is een skihut die rechtstreeks uit de Alpen weggeplukt lijkt. Vorig jaar stond er eentje in Nieuwpoort en dit jaar bouwen we een almhütte in Nieuwpoort, Gent, Bornem en Deinze. Je kan er van 16 december tot en met 8 januari terecht voor hapjes, drankjes en activiteiten. De activiteitenplanning vind je op de stedelijke website en op de Instagram- en Facebookpagina van Chez Babette.”

Chez Babette en het doolhof openen op vrijdag 16 december, tegelijkertijd met de kerstmarkt. “Deze duurt voor het eerst drie dagen”, zegt schepen Bruno Dhaenens. “Je kan er terecht op vrijdag van 18 tot 22 uur, op zaterdag van 15 tot 22 uur en op zondag van 15 tot 20 uur. Er is muziek van Op ’t Gemakske, Nevel, Par Hasard, Harmonie Vinkt, en Ventus en The Flash-lights. Er is plaats voor 40 kraampjes, waarvan er nog 8 beschikbaar zijn.”

Santa City Run

Zoals u al in deze krant kon vernemen, geeft wordt het startschot voor de kerstmarkt gegeven met de Santa City Run. “De naam is een knipoog naar de kerstman of Santa Claus”, zegt sportschepen Sofie D’hondt (Open Deinze). “Onze Dienst Sport en Recreatie stippelde een traject van 6 kilometer uit langs en door een aantal gebouwen van de stad. Zo passeren de deelnemers door het dienstencentrum Leiespiegel, mudel, Leietheater, KADE, het jeugdhuis Brieljant, maar ook het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat en het woonzorgcentrum in de Karel Picquélaan. Elk gebouw wordt verlicht om de nodige kerstsfeer te creëren. Het is echter geen wedstrijd. Het traject is ongeveer 6 kilometer lang en je kan dit al wandelend of al lopend afleggen. Wie dat wil, kan de Santa City Run twee keer doen. Het parcours is ook toegankelijk voor rolstoelen. Opwarmen doen we vanaf 18 uur op de Markt ter hoogte van het Huis Van Thuyne en om 19 uur start de Run tussen het Huis Van Thuyne en het Kongoplein. We roepen iedereen op om zich zoveel mogelijk in kerstthema te verkleden.”

Deelnemen aan de Run kost 5 euro en hiervoor krijg je een kerstmuts, een drinkfles met het stadslogo en een waardebon/jeton ter waarde van 2 euro om te spenderen op de kerstmarkt op vrijdagavond. Inschrijven kan op www.deinze.be/santa-city-run.

