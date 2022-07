Gedaan met zoeken naar muntjes om te parkeren: 35 nieuwe parkeermeters geïnstalleerd in stadscentrum

Betalen via sms of app

“Vanaf nu is het mogelijk om zowel met contant geld als met de bankkaart te betalen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Ook parkeren via sms of app is mogelijk. De automaten werken aan de hand van een kentekensysteem. Je zal dus voortaan jouw nummerplaat moeten invoeren bij het nemen van een ticket. Om te betalen moet je eerst de startknop indrukken.” Delphine Janssens, district manager Oost-Vlaanderen van Indigo, vult aan: “Je hoeft niet meer tot aan een parkeerautomaat te stappen om te betalen. Je kan vanuit je auto betalen door te sms-en naar 4411. Wie een abonnement heeft bij Proximus, Scarlett of Orange hoeft zich niet op voorhand in te schrijven en betaalt automatisch via de telefoonfactuur. Wie ergens anders geabonneerd is, moet eerst vooraf te registreren via mijn.4411.be. Je kan ook parkeergeld betalen via een app. Deze zijn ook telkens te vinden op de zijkant van de parkeerautomaat. Applicaties voor mobiel parkeren in Deinze zijn 4411, Easypark, Indigo Neo of Yellowbrick. Wie via sms of app betaalt, moet nog 35 eurocent aan transactiekosten betalen.”