Gault&Millau geeft geen extra punten in Deinze en Zulte

In de regio Deinze blijft ’t Aards Paradijs van Lieven Lootens in Merendree aan de top staan met een score van 15 op 20. Vorig jaar moest het restaurant een puntje inleveren, nadat het jarenlang een score had van 16 op 20. Ook Bachterkerke in Bachte-Maria-Leerne (14), Au Bain Marie in Astene (12) en Gasthof Halifax in Astene (12) blijven hun scores behouden.

In Zulte scoort Bistro Marron in deelgemeente Olsene opnieuw 13 punten op 20, maar voor De Karper in Machelen-aan-de-Leie is er minder goed nieuws. Het restaurant moet een puntje afgeven en scoort nu 12 punten. “Deze score is een enorme teleurstelling”, zegt zaakvoerder Sven Stock. “We hebben al bijna tien jaar een score van 13 en we hebben lang gehoopt op dat extra punt, maar nu nemen ze ons eentje af. Ongelofelijk maar waar. Dit zal vooral voor onze chef Yorick Delmeiren hard binnenkomen. Samen met ons team doet hij ongelofelijk zijn best om De Karper naar een hoger niveau te tillen. De recensie van Gault&Millau was eigenlijk zeer positief, maar de punten zijn er niet naar. We zijn onze koksmuts kwijt, terwijl we zo hoopten op die tweede. Toch blijven we groeien en ons met passie inzetten voor onze klanten. Zij belonen ons door telkens terug te komen.”