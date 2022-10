Gat in Broekstraat wordt gedicht

“De ontwortelde boom heeft een grote, diepe put en een beschadigd wegdek achtergelaten in de Broekstraat”, zegt Olaf Evrard. “Op de bodem van de put liggen de nutsleidingen gewoon bloot. Deze put is afgezet met nadarhekkens, maar de doorgang is op die manier wel erg smal geworden. Met als resultaat dat aan de overkant van de straat de berm volledig werd stukgereden is. Deze grote put vormt een gevaar voor het verkeer. Zeker ’s nachts is het daar zeer gevaarlijk gezien de toch wel beperkte zichtbaarheid. Ik vraag me af van wie die boom is en waarom het zo lang duurt om de schade te herstellen.”