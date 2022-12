Game over voor de Rode Duivels, maar helaas ook voor de WK-dorpen in Deinze: “Winst of verlies betekende voor ons dag en nacht verschil, vooral op financieel vlak”

DeinzeHet gelijkspel van de Rode Duivels tegen Kroatië betekent een streep door de rekening van de WK-dorpen in Deinze. In zaal Souplex, Bar Bubblé en Moulin Rouge was de spanning te snijden, maar het mocht niet baten. De Duivels gaan naar huis en er komt geen vierde supportersfeest meer.

Eén van de vurigste Rode Duivels-supporters uit Deinze is ongetwijfeld Daan Boydens. Samen met zijn zus Sarah nodigt hij tijdens elk WK al zijn medesupporters uit in zijn zaal Souplex in de Bisschopstraat. De vroege uitschakeling van België doet vooral zijn supportshart bloeden.

“Ik ben organisator van een WK-dorp, maar tijdens de wedstrijd ben ik toch vooral supporter”, zegt Daan. “Ik vind het natuurlijk jammer dat ik geen WK-feestje meer kan organiseren, maar ik ben vooral ontgoocheld als supporter. De mooiste herinneringen in Souplex heb ik aan de wedstrijden die we in het verleden wonnen tegen Japan en Brazilië, maar dat is ons deze keer niet gegund. Zo’n euforische momenten zullen we moeten missen. Dit WK mag ik alleszins niet klagen. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Canada was er een mooie opkomst en bij de match tegen Marokko zat het hier afgeladen vol. Ik geef bij ieder doelpunt van de Rode Duivels een gratis shotje met een zelfgemaakte cocktail. Ik had er 400 klaar staan voor de match tegen Marokko en ik heb ze bewaard tot vanavond. Ook al hebben ze verloren, ze moeten allemaal op. We kunnen er ons verdriet mee wegdrinken.”

Evenementen geweigerd

“Op financieel vlak valt de schade mee”, zegt Daan. “We hebben natuurlijk alle mogelijke speeldata vrijgehouden, dus we hebben enkele babyborrels, recepties en andere evenementen moeten weigeren. Maar de kans dat ik de finale van de Duivels hier niet zou kunnen vieren, wou ik niet mislopen. Ik blijf altijd geloven in onze ploeg en ik kan niet tegen het negativisme van vele doorsneesupporters. Maar het mocht niet zijn.”

Volledig scherm Ook in zaal Souplex veel teleurgestelde gezichten. © Anthony Statius

Rekensom

Dit jaar konden de supporters ook terecht in twee nieuwe WK-dorpen in Deinze. In de vipruimte van KMSK Deinze organiseerden Mathias Van Moerkerke, Roberth Bekaert en Bram Heyse voor het eerst Bar Bubblé. “We hebben al veel positieve commentaar gekregen over onze formule”, zegt Mathias Van Moerkerke. “Zowel jong als oud heeft zich hier kunnen amuseren en dat is het belangrijkste. Tijdens de wedstrijd tegen Marokko hadden we een dj geboekt en een vergunning aangevraagd om te kunnen feesten tot middernacht. Helaas hebben we om 20.30 uur te deur al moeten sluiten. Ook nu is er geen feest. Wat ons nu rest is de rekensom maken.”

Ook bij Sam De Cuyper en Nils D’hondt van Moulin Rouge is de teleurstelling groot. In een leegstaande fabrieksloods van de Molens van Deinze combineerden zij iedere Rode Duivels-match met een dansfeestje. Na de winst tegen Canada werd er een stevig feestje gebouwd, maar tegen Marokko en Kroatië viel er niet veel te vieren. “Winst of verlies betekende voor ons dag en nacht verschil, vooral op financieel vlak”, zegt Sam. “Dat hebben we gemerkt tijdens de eerste twee wedstrijden. Tegen Canada was het een topdag, maar zondag na Marokko was iedereen, behalve enkele diehards, naar huis tegen 19 uur. We hebben onze dj zelfs moeten afbellen. We waren van in het begin believers en we hoopten op meer wedstrijden. Nu ze er uit liggen, is dit echt een streep door onze rekening. Of we nog los van het WK een feestje gaan geven in de Molens? De kosten liggen zodanig hoog, dat dit niets zal opbrengen. We krijgen wel de vraag om op oudejaarsavond iets te organiseren, maar dat moeten we nog bekijken.”

Volledig scherm Moulin Rouge liep goed vol voor de wedstrijd tegen Kroatië. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.