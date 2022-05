Fruitboer Daniël (69) speelt al halve eeuw de rollen van zijn leven in Sinksenstoet: “Ik doe nog één keer mee als ‘champetter’”

NeveleDe Sinksenstoet in Nevele is ondenkbaar zonder Daniël De Vreese. De fruitteler uit de Wulfstraat speelt al meer dan een halve eeuw telkens een andere rol, gaande van Eddy Wally tot Lamme Goedzak, soms vergezeld door een ezel. Zondag vormt hij als ‘champetter’ de voorhoede van de folklorestoet en dat is meteen de laatste keer. “Ik word 70 jaar, je kan niet ‘het kalf’ blijven uithangen”, lacht Daniël.

Op zondag 5 juni trekt de Sinksenstoet voor de 66ste keer door Nevele. Feestcomité Niet Versaegen liet zich dit jaar inspireren door het verleden en brengt een overzicht van de voorbije edities. Helemaal vooraan in de folklorestoet die meer dan 30 wagens en 500 figuranten telt zal Daniël De Vreese vanop zijn stokoude fiets de toeschouwers warm maken voor de festiviteiten.

Met een ezel op café

“Net zoals in 2018 speel ik ‘de bellenman’ of ‘champetter”, zegt Daniël. “Hiervoor trek ik een groen uniform met een kepie aan en noem ik mezelf voor de grap ‘het wettelijk gezag’. Dat is een knipoog naar de champetter uit het BRT-feuilleton Paradijsvogels, die werd vertolkt door Werther Vander Sarren. In de serie zei hij de bekende zin ‘ik vertegenwoordig hier het wettelijk gezag en daar wordt niet mee gelachen’ en ik heb dat overgenomen.”

De champetter is maar één van de vele rollen die Daniël al vertolkte in de Nevelse stoet. “Ik moet tien jaar geweest zijn toen ik voor de eerste keer deelnam”, zegt Daniël. “Ik mocht toen bordjes dragen om de groepen aan te kondigen. Toen ik een jaar of 16 jaar was, maakte ik deel uit van de groep van de jeugdbeweging KLJ. Daarna ben ik blijven meelopen in de stoet, maar vaker alleen dan als deel van een groep. Alleen kan ik meer mijn ‘goesting doen’, want zodra er teveel regels aan verbonden zijn, haak ik af. Ik ben al geitenboer, schapenherder en pastoor geweest, maar ik nam ook al deel als Eddy Wally of als Lamme Goedzak. Gedurende enkele jaren werd ik vergezeld door een ezel. De tweede ezel, Jerome heette die, is zeker in alle cafés van Nevele binnen geweest. Het dier is ondertussen al lang overleden, maar ik heb er mooie herinneringen aan.”

Minstens 50 keer

Daniël heeft al minstens vijftig keer deelgenomen aan de stoet. “Ik heb de tel niet bijgehouden, maar het moet zoiets zijn. De laatste keer was in 2018, toen ik als champetter op de fiets het volk mocht entertainen. In 2019 heb ik niet meegedaan en de voorbije twee edities waren door het coronavirus afgelast. Het was niet de bedoeling om nog eens deel te nemen, maar stoetenbouwer Filip Vervaeke heeft mij overtuigd. Waarom ik wil stoppen? Ik doe het al bijna mijn hele leven, het moet ooit eens stoppen. Ik heb enorm veel plezier gemaakt; de ambiance, het volk en de pintjes achteraf, maar je kan niet ‘het kalf’ blijven uithangen. Ik word dit jaar 70 jaar. Normaalgezien is het mijn laatste keer, maar zeg nooit nooit. Of ik mij voorbereid voor de stoet? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zie op het moment zelf wel wat ik ga doen. Hoe meer je je voorbereidt, hoe meer zenuwen je hebt en hoe groter de kans dat er iets verkeerd loopt. Ik doe het voor de ambiance en ik krijg er nog drankbonnetjes voor, meer moet dat niet zijn.”

Volledig scherm Daniel De Vreese als champetter in 2018. © rv

Volledig scherm Daniël De Vreese als Lamme Goedzak met zijn ezel Jerome. © rv

Volledig scherm Daniël De VReese in zijn jonge jaren. © rv

Een icoon van de Sinksenstoet

Voor stoetenbouwer Filip Vervaeke is Daniël niet minder dan een icoon. “Daniël neemt al meer dan vijftig jaar deel aan de Sinksenstoet. Enkele jaren geleden had hij laten weten dat hij niet meer zou deelnemen, maar ik ben blij dat ik hem toch heb kunnen overtuigen om nog eens in de rol van champetter te kruipen. Deze 66ste editie geeft ook een terugblik op het beste uit de geschiedenis van de Sinkenstoet en daar hoort Daniël gewoon bij. Zijn luide stem zal zondag opnieuw door de straten van Nevele weerklinken. Daniel De Vreese is gewoon een onmisbaar deel van onze stoet en ik ben dankbaar dat hij er opnieuw deel van wil uitmaken”, besluit Filip Vervaeke.

De reclamestoet start om 15.30 uur en de folklorestoet met Daniël op kop volgt om 16 uur. Het centrum van Nevele is volledig autovrij en parkeren doe je in de omliggende straten.

Volledig scherm Daniël De Vreese met stoetenbouwer Filip Vervaeke. © rv