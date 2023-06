Frisse duik in de Leie toegestaan tijdens Big Jump

Lies en Chris heropenen boeken- en koffiezaak ‘Letters & Co’: “Geen winkel, maar een smeltkroes van cultuur en gezellig­heid”

Voor een eigenzinnig aanbod aan boeken, een drankje en een gezellige babbel kan je opnieuw terecht bij ‘Letters & Co’ op de Markt in Deinze. Na twee jaar te vertoeven in het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat, namen Lies Scheerlinck (52) en Chris Verhecken (50) hun intrek in een nieuw pand aan de kerk.