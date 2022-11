Frederik (37) krijgt rake klappen van autodieven: “De nacht had voor mij als bakker iets magisch, nu ben ik heel voorzichtig als ik zelfs maar mijn deur opendoe”

De Pinte Boetiek, kunstzol­der en kleinste café van De Pinte: Hof ter Groene Walle krijgt nieuwe invulling

Vijfhonderd jaar nadat de eerste steen werd gelegd van Hof ter Groene Walle, krijgt dit uniek stukje onroerend erfgoed in De Pinte, nieuw leven ingeblazen. In de voormalige hoeve in de Kunstschilderweg vind je sinds kort een boetiek, een kunstgalerij en een café en deze werden dinsdagnamiddag ingehuldigd.

