Frank Boeijen zingt op Vlaanderen Feest

Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag nodigt de cultuurraad van Deinze Frank Boeijen uit. Samen met Little Kim zorgt de pionier van de Nederlandstalige popmuziek op zondag 3 juli voor een gratis volksfeest in de Brielpoort. Die avond bieden verschillende lokale culturele verenigingen hapjes en drankjes aan. Op maandag 11 juli is er de officiële viering in zaal De Klaproos inLandegem met een gelegenheidstoespraak door Axel Buyse en een optreden van Roel Van Bambost. Ook deze avond is gratis.