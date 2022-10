Fitclub Deinze breidt uit op nieuwe locatie: “We willen iets aanbieden dat mensen kunnen volhouden”

“We zijn gestart in een lokaal in de Volhardingslaan, recht tegenover het Erasmusatheneum”, zegt Dave Matthys. “Ons aantal leden blijft groeien en daarom zochten we een nieuwe locatie. Hier in De Tonne hebben we de ruime om nog meer een gemeenschapsgevoel te creëren. Want bij Fitclub Deinze helpen we elkaar om een gezonde, actieve levensstijl op te bouwen. We geven op maandag en woensdag sportlessen; voornamelijk cardio- en krachttraining. Beweging is belangrijk, maar we focussen vooral op gezonde voeding. Noem het zeker geen dieet. We geven wel gezonde recepten mee, maar het gaat ons om het totaalplaatje. We willen iets aanbieden dat mensen kunnen volhouden. Eén keer de mensen balans gevonden hebben, is het belangrijk dat ze hun goede resultaten behouden. Je hoeft ook geen topsporter te zijn om lid te worden, de funfactor is het belangrijkste.”