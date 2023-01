Filip (54) schuimt als schepen en feestburgemeester recepties af, maar raakt al drie jaar geen druppel alcohol meer aan: “Een probleem had ik niet, maar het stopte nooit bij twee pintjes”

Deinze Muurschil­de­rin­gen in fietstun­nel Petegem beklad door vandalen: “We zullen klacht indienen tegen onbekenden”

Amper 7 maanden hebben we kunnen genieten van de muurschilderingen in de fietstunnel in Petegem. Kunstenaar Siegfried Vynck bracht in de lente van vorig jaar heel wat kleur in de anders sobere doorgang, maar vandalen hebben de voorbije dagen de kunstwerken vernield.

19 januari