Figuranten en vrijwilligers gezocht voor Canteclaerstoet

Deinze Grusenmey­er Lady verdwijnt uit de Tolpoort­straat en verhuist naar G-Brand : “Het pand is uitgeleefd en investeren zie ik niet meer zitten”

De kledingwinkels van Grusenmeyer zijn al decennialang een vaste waarde in de Tolpoortstraat in Deinze, maar vanaf september zal je de damesboetiek er niet meer vinden. Zaakvoerder Sofie Verzele (51) brengt Grusenmeyer Lady onder in de G-Brand in de Kapellestraat (N43), dat ook in handen is van de familie. “Door een samenloop van omstandigheden zag ik geen toekomst meer in het pand in de Tolpoortstraat”, zegt Sofie. De herenwinkel blijft wel bestaan in de straat.

17 maart