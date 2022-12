Fietser (16) en voetganger (43) botsen in Tolpoortstraat

Eke Ontelbare lampjes branden voor het goede doel in Het Verlicht Kersthuis­je

Energiecrisis of niet, in de Steenweg 292 in Eke (Nazareth) branden er opnieuw ontelbare kerstlichtjes. Heinz Van Parys (55) en Hilde Morel (54) openen op zaterdag 3 december voor de vijftiende keer Het Verlicht Kersthuisje en de opbrengst gaat opnieuw naar het Kinderziekenhuis van het UZ Gent.

12:03