Fietser (15) lichtgewond na botsing tegen portier van auto

MIJN STAD. Uni­zo-voorzitter Lard Vanobber­gen (49) over zijn Deinze: “De stadsge­noot die ik het meest bewonder? Mijn buurman”

Als voorzitter van Unizo Deinze is Lard Vanobbergen (49) het gezicht van alle kleine en grote spelers in de ondernemerswereld. Vanaf oktober 2023, exact een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, geeft hij hen een forum in de wekelijkse column ‘De Ondernemersstem’. Lard was 20 jaar actief als aannemer, stond aan de wieg van Repair Café Deinze en runt momenteel het verlichtingsadviesbureau Watts-ON en de co-workingruimte Belga Business Center. We ontmoeten de veelzijdige ondernemer in zijn favoriete plek in Deinze.