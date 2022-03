Ferm Petegem verwelkomt vluchtelingen uit Oekraïne en geeft financiële steun

“Met onze Ferm-groep willen we Oekraïense vluchtelingen die de komende maanden in Deinze zullen worden opgevangen, steunen in hun moeilijke situatie”, zegt Carine Herman, voorzitster van Ferm Petegem-aan-de-Leie. “Op zaterdag 2 april organiseren we een theater- en dansnamiddag voor kinderen en kleinkinderen van onze leden. We zullen deze activiteit ook openstellen voor vrouwen en kinderen uit Oekraïne die hier tijdelijk onderdak krijgen. We tonen hiermee dat wij sterk begaan zijn met de Oekraïense vrouwen en dat ons maatschappelijk engagement verder reikt dan enkel voor onze leden in Petegem. Theater en muziek zijn een internationale manier van communiceren, over de landsgrenzen heen, waarbij taal en afkomst geen rol spelen. We hopen de vrouwen en kinderen uit Oekraïne eens een zorgeloze namiddag te kunnen bezorgen waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan.”