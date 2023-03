Feestelijke workout voor het goede doel in Brielpoort

KIJK. Boeren proteste­ren tegen landbouwbe­leid: “Wil men wel nog landbouw in Vlaanderen?”

In Deinze verzamelden tientallen misnoegde landbouwers aan de Stadionlaan ter hoogte van de Dakota Arena in De Brielmeersen. Samen met honderden anderen trokken ze met hun tractor naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over het getalm over het stikstofakkoord. Dit zorgde voor hinder tijdens de ochtendspits.