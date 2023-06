Federale politie verspreidt robotfoto van kinderlokker in witte bestelwagen

Het slachtoffer, een minderjarige die naar school aan het fietsen was, werd donderdagochtend 25 mei door een oudere man aangesproken in de Oude Heirbaan in Deinze, ter hoogte van huisnummer 99. Volgens de moeder van het slachtoffer probeerde hij haar te lokken met een doos Pringels-chips. Het meisje vertrouwde het zaakje niet en belde onmiddellijk bij iemand aan. De politie werd ingelicht en deze startte een onderzoek. Zij kwamen al snel een man op het spoor via een camera die de nummerplaat van zijn witte camionette had gefilmd. Deze persoon bleek later niets met de zaak te maken te hebben, maar nu heeft de politie een nieuwe verdachte op het oog.