Febe Jooris en Viktor Vermeire zijn Sportvrouw en Sportman van het jaar

Tweede­hands­fiet­sen te koop aan Fietspunt

Het Fietspunt aan het station van Deinze organiseert op woensdag 22 maart een lenteverkoop van tweedehandsfietsen. Wie een fiets koopt tijdens de lenteverkoop, krijgt 6 maanden garantie op deze fiets en een gratis onderhoudsbeurt. Alle fietsen zijn op punt gesteld en helemaal conform de wetgeving. En mooi meegenomen: betalen met ecocheques is mogelijk. De verkoop vindt plaats in het Fietspunt van Deinze in Statieplein 17A, tijdens de openingsuren van 7 tot 19 uur. Meer info via 0476/46.53.17.