FC Poesele ziet jeugdwerking beloond met ‘bronzen ster’

De club van het kleine dorpje uit Deinze heeft 250 voetballende leden en jaarlijks een grote stroom startende voetballertjes. “Onze mooi accommodatie met kunstgrasveld en heel wat events zijn gekend in de ruime regio van Nevele”, klinkt het bij het bestuur. “Onze jeugd is het hart van de club. We zijn dan fier dat onze jeugdwerking voor het eerst bekroond werd met een ‘bronzen ster’, na de audit door Double Pass en Voetbal Vlaanderen. Dat is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van Voetbal Vlaanderen de kwaliteit van regionale, provinciale alsook interprovinciale ploegen meet. We behaalden deze ster dankzij heel wat werk, zowel voor als achter de schermen bij FC Poesele. We willen dan ook alle trainers, medewerkers en spelers bedanken voor hun dagelijkse inzet. En natuurlijk ook alle ouders voor het vertrouwen in onze clubwerking.”