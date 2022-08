Fan van The Beatles? Tributeband komt dit najaar naar Leietheater

Gottem/Deinze Gottem voor derde keer mekka voor kleiduif­schut­ters: “Dankzij ons zijn er meer mensen die kunnen proeven van deze mooie sport”

De Gottemse Schutters laten voor de derde keer de sportwapens knallen. Op zaterdag 10 en zondag 11 september verwacht men opnieuw zo’n 700 schutters op de weide in de Terdonckstraat tussen Gottem en Wontergem, bij Deinze. Ook wie nog nooit een wapen in zijn of haar handen had, is welkom om te proberen om een kleiduif te raken. “Het ziet er gemakkelijker uit dan het in werkelijkheid is”, zegt secretaris Nico Blomme.

10 augustus