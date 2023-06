Familiebivak maakt plaats voor festival Café Congé: “Drankjes, hapjes en animatie in het Kaandelpark”

DE PERFECTE MOORD. In wiens handen viel Lieve (13) veertig jaar geleden? “Dezelfde handen die een rode roos naast haar lichaam achterlie­ten”

Twee maanden lang zocht Dentergem in 1984 naar Lieve Desmet (13), tot haar lichaam gevonden werd in een veld. Bijna veertig jaar lang zoekt Dentergem intussen naar het antwoord op de vraag wie het onschuldige meisje wurgde. Zit een spoorloze cafébaas er voor iets tussen? Wie liet een mysterieuze brief achter bij de burgemeester? En nam meneer pastoor een groot geheim mee in zijn graf?