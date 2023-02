Familie Pelfrene sluit na 77 jaar verf- en decoratiewinkel: “Een kleine verfwinkel is niet meer rendabel”

Deinze Harmonieor­kest Deinze geeft eetfestijn in De Rekkelinge

Harmonieorkest Deinze organiseert op zondag 12 februari een eetfestijn in zaal De Rekkelinge. Met de opbrengst wil men het slagwerkmateriaal blijven uitbreiden, deze keer met de aankoop van een buisklokkenspel. traiteur Aan Tafel met Amaryllis zorgt voor warme beenhep met groentenbuffet en aardappelen of een vegetarische lasagne. De deuren openen om 11.45 uur en om 12.30 uur gaat men aan tafel. Inschrijven kan via www.harmonieorkestdeinze.be/eetfestijn2023/ of via info@harmonieorkestdeinze.be.

8 februari