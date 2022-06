Familie Filliers trekt stekker uit Fonds Jan Filliers: “Op een bepaald moment moet je het verleden kunnen loslaten”

DeinzeVerrassend nieuws uit Deinze. De familie Filliers zet de werking van het Fonds Jan Filliers stop. Dit fonds werd opgericht ter nagedachtenis van Jan Filliers, meesterstoker en medezaakvoerder van de bekende graanstokerij, die in 2008 omkwam bij een busongeval in Egypte. De vzw zette zich in voor slachtoffers van verkeersongevallen en haalde 180.000 euro op voor 46 mensen. “Ieder verhaal bezorgde ons kippenvel”, zegt Dominique Filliers.

Op vrijdag 31 oktober 2008 werd het gezin van Jan en Dominique Filliers uit Bachte-Maria-Leerne, bij Deinze, het slachtoffer van een tragisch busongeval in Egypte. Samen met vijf andere Belgische toeristen liet Jan Filliers het leven. Het gezin Filliers verloor een lieve papa en Deinze verloor een sympathieke allemansvriend en een succesvolle ondernemer. Maar zijn naam leefde tot op heden verder in het Fonds Jan Filliers, dat in op 12 november 2009 in het leven werd geroepen door zijn goede vriend Christian Agneessens en zijn vrouw Dominique.

Vriend van iedereen

“Jan was een echte Jan met de pet, iemand die overal gekend en geliefd was in Deinze”, vertelt Dominique. “Hij was een vriend van iedereen en met het fonds wilden we de herinnering aan hem levend houden en zijn sociaal engagement voortzetten. Met het fonds geven wij financiële steun aan slachtoffers die een ernstig letsel overhielden na een ongeval en wiens leven hierdoor een volledig andere wending kreeg. Mijn oudste zoon Laurent verloor zijn arm bij het busongeval en hij overhaalde mij destijds om het fonds samen met Christian op te richten. Sinds enkele jaren maakt Laurent ook deel uit van het bestuur.”

Het Fonds Jan Filliers wist dankzij een actieve werkgroep en vele vrijwilligers een indrukwekkend bedrag bijeen te verzamelen. “In de beginjaren organiseerden we meerdere benefietevents en met de steun van talrijke particulieren, verenigingen, serviceclubs, organisaties en de professionele samenwerking met de Koning Boudewijnstichting hebben we 46 projecten kunnen realiseren; goed voor samen ruim 180.000 euro”, zegt Dominique. “Elk van die 46 verhalen was uniek. In het begin focusten we op jonge verkeersslachtoffers, maar ondertussen breidden we onze doelgroep uit naar slachtoffers van een ongeval, ongeacht de leeftijden of omstandigheden. We gaven telkens een eenmalige steun van 5.000 euro, een bedrag die mensen moest helpen om de draad van hun leven weer op te pikken. Zo sponsorden we een ligfiets, maar ook muzieklessen of logopedielessen. Ieder project dat gerealiseerd werd, bezorgde ons een kippenvelmoment. We gaven het signaal dat mensen er niet alleen voor staan. Na het ongeval konden de kinderen en ik rekenen op een groot sociaal vangnet, maar niet iedereen heeft dat. Daar wilden we met het fonds aan tegemoetkomen.”

Verleden loslaten

Vandaag, bijna 13 jaar na de oprichting, trekt Dominique de stekker uit het fonds. “Met ons gezin hebben we besloten om de bladzijde om te draaien en ons levensverhaal voort te zetten”, klinkt het in een officiële mededeling. “Op een bepaald moment moet je het verleden kunnen loslaten”, legt Dominique uit. “Bij het werven van fondsen vertelde ik telkens opnieuw het verhaal achter het fonds. Waarom we dit doen, wat ons motiveerde, je kan dat niet loskoppelen van het ongeluk. Wat ons gezin heeft meegemaakt laat sporen na, maar uiteindelijk moeten de kinderen en ik verder met ons leven. Sommige mensen die iets vreselijk hebben meegemaakt, halen kracht en energie uit het telkens opnieuw vertellen van het verhaal, maar ik merkte dat ik het er altijd moeilijk mee had. Mijn kinderen zagen ook dat het op mij bleef wegen en zij hebben mij overtuigd om te stoppen met het fonds. We kijken alleszins met een goed gevoel terug op wat we met het fonds hebben bereikt.”

“Het bestuurscomité van het Fonds Jan Filliers heeft bepaald dat het resterend bedrag evenredig zal verdeeld worden onder een aantal lokale serviceclubs, een aantal vzw’s en organisaties, die dezelfde doelstelling hebben als deze van het Fonds Jan Filliers. We willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund.”

