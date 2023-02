Fairtrademarkt De Vaart brengt 439 euro op voor Senegalese partnerschool

Deinze Hinder door werken in Guido Gezellel­aan en Gentstraat

Door werken in de Guido Gezellelaan en de Gentstraat in Deinze wordt er volgende week verkeershinder verwacht. De firma Besix voert in opdracht van Telenet graafwerkzaamheden uit in een deel van de Guido Gezellelaan en Gentstraat. Deze werken vinden plaats van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari. Tijdens de werkzaamheden wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Guido Gezellelaan tussen de Gentstraat en de Oostmeersdreef. Er is een wegomlegging voorzien via Guido Gezellelaan, Peter Benoitlaan, Stadionlaan, Tweebruggenlaan, Kortrijkstraat en Gentstraat.