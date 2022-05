Extra parcours en extra goede doelen voor Versele-Laga Run: “Met een parcours van 14 kilometer leggen we de lat een beetje hoger”

In 2018 breide Versele-Laga, in de regio gekend als fabrikant van dierenvoeding en dierenverzorgingsproducten, een vervolg aan het populaire loopevenement 11km van Deinze, dat het na vier edities voor bekeken hield. De eerste twee edities van de Versele-Laga Run waren met respectievelijk 700 en 820 deelnemers een succes en in 2020 werd een virtuele editie georganiseerd door de coronamaatregelen. De derde fysieke editie vorig jaar telde 750 deelnemers en vanaf vandaag (woensdag 4 mei) kan je je inschrijven voor de vierde Versele-Laga Run.

Volledig scherm De eerste deelnemers van de Versele-Laga Run vertrokken om 9 uur. © Anthony Statius

“Dit jaar bieden we een extra parcours aan”, zegt Sarah Lanckman, brand manager van Versele-Laga. “Vorig jaar gaven meerdere deelnemers aan dat ze de lat in 2022 graag nog wat hoger leggen en dus voorzien we deze keer naast een parcours van 5 en 11 kilometer ook een parcours van 14 kilometer. Alle lopers vertrekken en eindigen zoals vorig jaar op de Markt van Deinze. Het kortste parcours gaat via het jaagpad naar de fabriek van Versele-Laga en uiteraard kan je opnieuw de Leie oversteken via onze brug, die opnieuw uitzonderlijk opengesteld wordt voor het publiek. Het parcours van de 11 kilometer is hetzelfde van vorig jaar, maar dan in omgekeerde richting. Je loopt dus eerst langs het Schipdonkkanaal om via de Rekkelingemeersen, het pittigste stuk van het parcours, naar Astene Sas te lopen. Voor het parcours van 14 kilometer lopen de deelnemers een extra lus via Maaigemdijk, misschien wel het mooiste stukje natuur van Deinze.”

“Versele-Laga is een stadsevenement en daarom starten we opnieuw op de Markt”, vervolgt Sarah Lanckman. “Radio Tequila zorgt voor het nodige entertainment en we gaan in overleg met de lokale horecazaken om ervoor te zorgen dat deelnemers en supporters voldoende gelegenheden hebben om tijdens het evenement te genieten van een drankje. Vorig jaar kon er door de coronamaatregelen maar een beperkt aantal lopers deelnemen en werden ze gespreid over verschillende tijdsblokken, maar dit jaar geven we één startschot per traject. We hopen minstens 1.000 sportievelingen aan de start te mogen verwelkomen.”

Net zoals vorige editie is de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen peter van het evenement. Een deel van de opbrengst gaat naar zijn Back On Track-fonds. Dit fonds inspireert kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten om weer in beweging te komen. Thomas is zich momenteel in Zuid-Afrika aan het voorbereiden op het aankomende WK Atletiek in Eugene in de Verenigde Staten, maar via een videoboodschap riep hij iedereen op om zich in te schrijven. “De zomer staat voor de deur en we kunnen beginnen aftellen voor de Versele-Laga Run”, zegt Thomas. “Misschien waag ik mij aan de 14 kilometer, maar eerst focus ik mij op het WK. Dit jaar gaat de opbrengst niet alleen naar Back On Track, maar ook naar twee organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn. Philou & Friends zoekt een thuis voor honden die in een asiel dreigen te belanden en de vzw De Ark van Pollare is een zorgboerderij die weidedieren opvangt.”

Inschrijven kan vanaf nu via www.verselelagarun.be. Wie zich voor 31 juli inschrijft betaalt 15 euro voor de 5 kilometer en 14 euro voor de 11 of de 14 kilometer. Vanaf augustus betaal je 17 euro voor de 5 kilometer of 19 euro voor de 11 of de 14 kilometer.